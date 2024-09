Berti: “Io al Milan? Le voci fanno piacere, ma ora penso al Cesena”

Il calciatore non pensa all'interesse delle grandi

“Qualche club di A come il Milan mi tiene d’occhio? Si vedrà. Ora penso solo al Cesena, darò il massimo per contribuire ad un’altra stagione straordinaria per i nostri tifosi”. Vogliamo tutti disputare un grande campionato. Mi fa piacere leggere dell’interesse di grandi club, cresce l’autostima senza montarsi la testa, ma ora c’è solo il Cesena”.

Berti verso il Milan | Parla il calciatore

Con queste parole rilasciate a “Il Resto Del Carlino”, Tommaso Berti, centrocampista del Cesena, ha parlato dell’interesse del Milan e dei grandi club di Serie A.