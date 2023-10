Dopo la vittoria dell’Inter sulla Roma nella decima giornata di campionato, Fabrizio Biasin ha parlato presso gli studi di Pressing dicendo di sentir dire che l’Inter sia la squadra più forte, e probabilmente lo è. Su Simone Inzaghi, il giornalista si è espresso indicandolo come un allenatore capace di far giocare un grande calcio. Il giornalista si espresso in maniera molto favorevole sulla squadra milanese e per quanto riguarda il grande ex Romelu Lukaku, queste sono state le sue parole sull’attaccante belga: “Per me Lukaku è uscito pensando “guarda cosa ho lasciato”.

Biasin sulla partita dell’Inter

Biasin ha giudicato il risultato finale, 1 a 0 per l’Inter, grazie alla rete di Thuram su traversone di Dimarco, considerandolo “strano” perché si è giocato ad un’unica porta e che Sommer non abbia fatto quasi nulla. Rimasto fermo per quasi tutto l’incontro, l’estremo difensore si è reso anche artefice di un salvataggio su colpo di testa di Cristante al sessantaseiesimo, unica grande occasione della Roma in tutta la gara.