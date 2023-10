Bielorussia e Romania in campo alle 20.45 nel match valido per il gruppo I. Ospiti, al secondo posto, reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Kosovo, vuole continuare a stupire per mantenere la posizione in classifica, con Israele, terzo, sotto di un solo punto. Bielorussi a 4 punti, occupano il quarto posto nel girone. Nella gara d’andata, disputata a marzo, gli uomini di Iordănescu si sono imposti per 2-1 con reti di Stanciu e Burca, per la Romania, e Morozov, per la Bielorussia. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BIELORUSSIA (5-3-2): Plotnikov; Karpovich, Politevich, Polyakov, Volkov, Pechenin; Korzun, Kaplenko, Bocherov; Kontsevoy, Morozov. CT. Marchel.

ROMANIA (4-3-3): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Stanciu, Screciu, Cicaldau; Hagi, Alibec, Coman. CT. Iordănescu.