Boga regala tre punti alla Juventus. Finisce 0-1 ad Udine

La Juventus torna da Udine con tre punti, ed ora attende il risultato della sfida di domani tra Como e Roma che vale un posto in Champions. Bella Juve, anche se troppo sprecona per la mole di gioco creata, Mariani nella ripresa annulla il raddoppio segnato da Conceicao a causa di un fuorigioco di Koopmeiners. Bene Yildiz che ha fatto impazzire l’intera difesa dell’Udinese.

LA PARTITA

Bene nel primo tempo la Juventus che pressa e crea azioni pericolose partendo sopratutto dagli esterni, con Conceicao che sbaglia la rete del vantaggio calciando sul portiere. Bianconeri che passano in vantaggio al 38′ grazie ad un lancio di Locatelli che pesca Yildiz a sinistra che entra in area e appoggi a Boga che a porta vuota non sbaglia. La squadra di Spalletti potrebbe raddoppiare con Cambiaso, ma la sua conclusione è respinta da Okoye. Nel finale Udinese pericolosa in due occasioni sempre con tiri di Atta che terminano lato.

Nella ripresa Udinese pericolosissima, con Davis che serve il pallone ad Ekkelenkamp, ma il suo diagonale termina di poco fuori. Al 58′ bel tiro liftato di Locateli servito da Conceicao, Okoye si distende in tuffo. Ancora Juve, ottima azione della Juventus sulla destra, Boga crossa in area e Koopmeiners in avvitamento di testa manda il pallone di poco alto sopra alla traversa. Raddoppio bianconero al 70′, Yildiz riceve palla sulla sua mattonella, scarta due avversari palla a Conceicao che in diagonale in area batte Okoye, ma dopo revisione al VAr, Mariani annulla la rete a causa di un fuorigioco di Koopmeiners. Miretti all’85’ servito da Yidiz, solo davanti al portiere si divora il raddoppio,

IL TABELLINO

Udinese-Juventus 0-1

UDINESE: Okoye M., Ehizibue K., Kabasele C., Kristensen T., Karlstrom J. (dal 32′ st Piotrowski J.), Zarraga O. (dal 32′ st Mlacic B.), Ekkelenkamp J. (dal 22′ st Miller L.), Atta A. (dal 40′ st Gueye I.), Kamara H. (dal 22′ st Arizala J.), Zaniolo N., Davis K.. A disposizione: Arizala J., Bayo V., Camara A., Gueye I., Miller L., Mlacic B., Padelli D., Piotrowski J., Sava R., Solet O. Allenatore: Runjaic K..

JUVENTUS: Perin M., Kalulu P., Bremer, Kelly L., McKennie W., Locatelli M., Thuram K. (dal 4′ st Koopmeiners T.), Cambiaso A.(46’st David), Conceicao F. (dal 34′ st Miretti F.), Boga J. (dal 34′ st Gatti F.), Yildiz K.(46′ st. Kostic). A disposizione: Adzic V., Cabal J., David J., Di Gregorio M., Gatti F., Koopmeiners T., Kostic F., Milik A., Miretti F., Openda L., Pinsoglio C., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..

Reti: al 38′ pt Boga J. (Juventus) .

Ammonizioni: al 32′ pt Zaniolo N. (Udinese), al 43′ st Mlacic B. (Udinese).