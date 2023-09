Bolivia-Argentina, le ultimissime sulle formazioni

Seconda uscita delle qualificazioni ai Mondiali 2026 per i Campioni del Mondo in carica. Scaloni in campo con il 4-3-3: c’è Messi tra i titolari, come confermato dal CT in conferenza stampa, così come il nerazzurro Lautaro Martinez .

Le probabili formazioni:

BOLIVIA (5-4-1): Viscarra; Medina, Quinteros, Jusino Suarez, Fernandez; Bejarano, Villamil, Cespedes, Arrascaita; Marcelo Moreno. Ct. Costas

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Gonzalez. Ct. Scaloni