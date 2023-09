Bolivia-Argentina, probabili formazioni e dove vederla

Argentina a caccia della seconda vittoria

Seconda gara di qualificazioni a Mondiali 2026: l’Argentina, campione del Mondo in carica, ospite della Bolivia. Buona partenza per Messi e compagni che hanno sconfitto, proprio grazie alla rete del capitano, l’Ecuador nella prima sfida. La Selection argentina, oltre all’ottimo risultato nella prima di qualificazione, dopo la vittoria del trofeo iridato ha giocato cinque gare ottenendo altrettante vittorie, senza subire alcuna rete. I padroni di casa della Bolovia, invece, arrivano alla partita dopo il 5-1 subito contro la Seleção. Il match, in programma questa sera alle 22, ore italiane, all’Estadio Hernando Siles di La Paz, non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

BOLIVIA (5-4-1): Viscarra; Medina, Quinteros, Jusino Suarez, Fernandez; Bejarano, Villamil, Cespedes, Arrascaita; Marcelo Moreno. Ct. Costas

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Gonzalez. Ct. Scaloni