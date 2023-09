Italia, Spalletti: “C’era la possibilità di fargli male. Dormito poco? E’ stata un’emozione”

La prima uscita dell’Italia di Spalletti non è delle migliori. Contro la Macedonia del Nord, gli azzurri, hanno solo ricavato un pareggio amaro costruendo tanto ma finalizzando poco. Spalletti non post gara ai microfoni della Rai non fa drammi, rispondendo così.

Italia, le parole del ct Spalletti

“La sofferenza? Sono state le secondo palle che hanno dato modo all’avversario di risalire. Però i ragazzi hanno giocato un buona partita, ma c’era la possibilità di far male.

Quali aspetti dovrà migliorare per la prossima partita?

“Gli aspetti escono da questa partita qui che è l’unica che abbiamo come riferimento”.

Ha dichiarato di aver dormito poco prima del match. Ne è valsa la pena?

“Si, l’Italia è in tutto il mondo. Tutti erano a guardarci, è stata un’emozione”.