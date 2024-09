Bologna-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Queste le probabili formazioni di Bologna e Atalanta in vista della sfida del Dall’Ara con la squadra di Gasperini che deve riscattarsi dalla gara contro il Como. I bergamaschi confermano il tridente così come quello di Italiano. La gara delle 20:45 andrà in onda su Dazn.

Bologna-Atalanta, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi ; Djimsiti Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.