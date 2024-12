Bologna-Fiorentina 1-0: Odgaard ferma il momento positivo della Viola. Italiano mette pressione a Milan e Juve

Primo tempo molto tattico tra le due squadre con pochi spazi e difese molto attente. L’occasione migliore ce l’ha la Fiorentina che al 43′ vede Gudmundsson servire una splendida palla in profondità per Cataldi che, complice la pressione del difensore del Bologna, è costretto ad affrettare il tiro col mancino ma la palla finisce alta.

Odgaard decide la sfida del Dall’Ara

Nonostante l’infortunio di Ndoye e il cambio obbligato per Italiano, i rossoblu cominciano meglio nella ripresa con uno squillo di Odgaard sul quale vola De Gea e mette in angolo. Al 59′ arriva il vantaggio del Bologna proprio con Odgaard che sfrutta la palla messa in mezza da Dominguez dopo il lancio panoramico di Castro. Ci prova la Fiorentina al minuto 79 con il cross di Sottil dalla sinistra, incornata di Richardson tutto solo ma centrale facile per Skorupski. Sul ribaltamento di fronte occasione ancora per Odgaard che da fuori area impegna notevolmente i riflessi di De Gea. Finale senza grandi occasioni per la Viola che si arrende davanti a un grande Bologna.

Tabellino del match

Reti: 59′ Odgaard

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (82′ Posch), Beukema, Lucumì, Holm (76′ Lykogiannis); Freuler, Pobega; Ndoye (46′ Ferguson), Odgaard, Dominguez (82′ Iling Jr); Castro (90′ Dallinga). All. Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (81′ Parisi); Cataldi (70′ Richardson), Adli; Colpani (70′ Ikone), Gudmundsson (58′ Sottil), Beltran (81′ Kouame); Kean. All. Citterio

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: 13′ Pobega, 16′ Dodo, 82′ Lykogiannis, 89′ Comuzzo