Bologna-Juventus, 0-2: Sarri riparte. Risultato, Tabellino ed Highlights

Bologna-Juventus Tabellino Highlights: al Dall’Ara finisce 0-2

La Juventus stanca ferita e dolorante della Finale di Coppa Italia con il Napoli esce dal tunnel della negatività e porta a casa tre punti andando a sconfiggere a domicilio il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Decidono un rigore di Ronaldo ed una perla di Dybala. Vediamoli nel dettaglio. Al 22′ Rocchi, dopo consultazione del Var, scorge una trattenuta in area di Dijks ai danni di De Ligt e concede il rigore. Va dal dischetto Ronaldo e fa centro. Al 36′ il raddoppio. Paulo Dybala raccoglie con un eccellente tocco di prima un bel passaggio dal limite e poi scarica in rete. Il suo tiro finisce nel sette di sinistra. Skorupski può solo guardare. Nella ripresa la Juventus mantiene il controllo del match e sfiora il tris con Bernardeschi che coglie in pieno un palo. Da segnalare che l’arbitro Rocchi ha prima concesso e poi revocato con l’ausilio del Var un rigore al Bologna. Nel finale Danilo, subentrato all’infortunato De Sciglio, viene espulso per somma di ammonizioni.

Bologna-Juventus Tabellino Highlights

Reti: 20′ Ronaldo su rigore, 36′ Dybala

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg (57’Palacio), Medel (82’Poli); Orsolini (82’Juwara), Soriano (75’Dominguez), Sansone (82’Cangiano); Barrow. Allenatore Mihaijlovic. Non entrati. Da Costa, Sarr, Krejci, Mbaye, Corbo, Baldursson,

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio (66’Danilo); Bentancur, Pjanic (70′ Ramsey) , Rabiot (70’Matuidi); Bernardeschi, Dybala (79’Douglas Costa), Ronaldo. Allenatore Sarri. Non entrati. Pinsoglio, Buffon, Danilo, Rugani, Muratore, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia

Arbitro: Rocchi

Ammoniti: Soriano, De Sciglio, Bentancur, Danilo

Espulsi: Danilo per somma di ammonizioni

Gli Highlights

0-1 RONALDO

0-2 DYBALA