Bologna-Lille, le scelte Italiano e Genesio: le probabili formazioni

Il Bologna deve subito mettersi alla spalle la brutta sconfitta esterna subita in campionato contro la Lazio, per cercare i primi tre punti in questa UEFA Champions League contro un avversario complicato con il Lille. Difesa con Beukema e Lucumi al centro, supportati da Posch e Miranda sulle fasce. In mezzo al campo Freuler, Moro e Urbanski. In avanti Ndoye e Orsolini a sostegno di Castro.

Bologna-Lille, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Zhegrova, Cabella, Bakker; David. All. Genesio.