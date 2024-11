La Lazio vince e convince contro un Bologna in dieci (3-0). I biancocelesti agganciano il treno Scudetto

Primo tempo molto equilibrato con poche occasioni da una parte e dall’altra. Il Bologna però resta in 10 per la doppia ammonizione al 35′ a Pobega che commette fallo su Guendouzi in ritardo. La Lazio inizia a spingere con insistenza e al tramonto della prima frazione di gioco è Orsolini che si immola e salva il tentativo di Pellegrini a porta vuota da pochi metri.

La Lazio vince contro il Bologna

Al 56′ Vecino evita in area l’intervento di Ravaglia, crossa con uno scavetto in mezzo dove trova la testa di Castellanos che incredibilmente non insacca con la porta sguarnita. Al 65′ ottima azione dei biancocelesti con Castellanos che serve tutto solo Dia che spinge di testa il pallone in porta ma è fuorigioco dell’argentino. Tre minuti dopo Gigot sfrutta una spizzata sul secondo palo di Moro e batte Ravaglia. Al 72′ Zaccagni entra in area dalla sinistra e la piazza a giro sul secondo palo trovando il 2-0 della Lazio.

Tabellino del match

Reti: 68′ Gigot, 72′ Zaccagni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli (46′ Gigot), L. Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino (60′ Dia); Pedro (60′ Isaksen), Castellanos, Zaccagni (74′ Tchaouna). All. Baroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler (74′ Fabbian), Pobega; Orsolini (46′ Urbanski), Odgaard (74′ Dallinga), Karlsson (46′ Moro); Castro (81′ Holm). All. Italiano

Arbitro: Antonio Rapuano

Ammoniti: 23′ Pobega, 63′ Gigot

Espulsi: 35′ Pobega