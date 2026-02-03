Bologna-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida tra Bologna e Milan, oggi, martedì 3 febbraio, alle ore 20.45. La gara, valida per la 23esima giornata di Serie A Tim, verrà gestita dall’arbitro G. Manganiello.

Bologna-Milan, probabili formazioni

Il Bologna arriva dal ko contro il Genoa in Serie A e dal gran successo in Champions League dove il 3-0 rifilato al Maccabi Tel Aviv ha regalo i playoff ai ragazzi di Italiano.

Il Milan di Allegri aleggia al secondo posto in classifica e spera di conquistare punti importanti verso la corsa scudetto anche contro il Bologna. I rossoneri arrivano dall’1-1 contro la Roma. La formazione milanese ha 8 punti di distacco dall’Inter, prima in classifica.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

Bologna-Milan, dove vederla in tv

Bologna-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.