Bologna-Salisburgo, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Il Bologna di Italiano sta vivendo una stagione da sogno, non solo sta volando in Serie A, dove gli ultimi risultati positivi hanno rilanciato la squadra in zona Champions, i felsinei stanno anche disputando l’Europa League. Anche se, a differenza della Serie A, il percorso europeo, fino ad ora, non è stato impeccabile, la formazione bolognese proverà a conquistare i playoff. La sfida di oggi, Bologna-Salisburgo si giocherà al Dall’Ara alle ore 21.

Bologna-Salisburgo, probabili formazioni

Il Bologna di Italiano ha vinto solamente una gara, quella contro la Steaua Bucarest in questa edizione di Europa League e la classifica , giornata dopo giornata, si fa sempre più ostica da scalare. La sfida di oggi è la giusta occasione per riscattarsi, visto che fanno parte delle grandi delusioni del torneo, con appena tre punti raccolti in quattro gare.

Il Salisburgo comincia questo turno con due punti dietro rispetto ai padroni di casa, dopo aver perso tutte e sei le ultime trasferte in Europa League e avendo subito almeno due gol in ciascuna sconfitta. La squadra di Thomas Letsch ha inoltre perso tre delle quattro partite in questa stagione durante il girone unico, di questo passo metterà a rischio il posto nelle prime 24 posizioni quando mancano solo tre partite alla fine. La sfida di oggi è importante per il cammino europeo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Dominguez, Odgaard; Dallinga. Allenatore: Italiano.

A dispozione: Franceschelli, Pessina, Casale, Holm, Vitik, Fabbian, Pobega, Bernardeschi, Castro.

Squalificati: Lykogiannis. Indisponibili. Cambiaghi; Rowe; Skorupski.

SALISBURGO (4-3-3): Schlager, Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic, Bidstrup, Kjaergaard; Kitano, Baidoo, Vertessen, Bischoff. Allenatore: Letsch.

A disposizione: Hamzic, Gadou, Kratzig, Trummer, Zigovic, Alajbegovic, Diabate, Diambou, Yeo, Aguilar, Konatè, Ratkov.

Indisponibili: Gourna-Douath, Kawamura, Melberg, Onisiwo, Zawieschitzky

Arbitro: Pajac (Hrv). Assistenti: Dobenica-Mihalj. IV Ufficiale: Lovric. VAR: Bebek-Salisbury.

Dove vedere Bologna-Salisburgo

Bologna-Salisburgo gara valida per la 5ª giornata di Europa League e in programma questa sera alle 21:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta oltre a Now e sull’app SkyGo