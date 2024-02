Bologna-Sassuolo, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Bologna e Sassuolo, prevista per il 3 febbraio 2024 alle 20:45 GMT allo Stadio Renato Dall’Ara, vede il Bologna cercare di estendere la sua serie di risultati positivi in casa contro un Sassuolo in difficoltà vicino alla zona retrocessione. Il Bologna, ottavo in classifica, punta a migliorare dopo aver raccolto solo due punti dalle ultime quattro partite, mentre Sassuolo, appena sopra la zona retrocessione, cerca di invertire la tendenza dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Il Bologna è imbattuto in nove partite di campionato in casa, e il Sassuolo lotta senza il suo talismano Domenico Berardi, assente per infortunio. La partita si preannuncia tesa con il Bologna favorito per continuare la sua forte forma casalinga​​.

Bologna-Sassuolo, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Bologna è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.73 su Snai e 1.75 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.70 mentre una vittoria del Sassuolo (segno 2) si trova anche quota 5.00. Ecco la comparazione quote di Bologna e Sassuolo dei bookmakers: