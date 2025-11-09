Bologna show, Dallinga e Lucumì stendono il Napoli (2-0). Italiano a -1 da Conte

Al Dall’Ara va in scena uno scontro tra due filosofie diverse capaci di regalare una partita intensa ad alta quota. La prima tegola per Italiano arriva dopo pochi minuti dal fischio d’inizio perché Skorupski è costretto a lasciare il campo per infortunio e al suo posto esordisce il 2007 Massimo Pessina. Nella prima frazione più pericoloso e vivace il Bologna ma il Napoli regge e prova a far male in contropiede. Il match si sblocca al 50′ dove Cambiaghi accelera sulla sinistra e mette in mezzo rasoterra per Dallinga che anticipa sul primo palo Rrahmani e batte Milinkovic-Savic. Al 63′ Chiffi fischia una punizione al Bologna dove Hojlund rischia il rosso per una gomitata intenzionale a pugno chiuso rifilata a Ferguson e lungo check del Var che conferma il giallo. Dopo la battuta della palla inattiva Holm crossa in area per Lucumì che di testa raddoppia. Conte prova a reagire con i cambi ma i rossoblu gestiscono molto bene il doppio vantaggio senza correre particolari rischi tranne un palo rocambolesco colpito da Lang con un cross deviato da Holm. Italiano vince il duello con Conte e si porta a 21 punti, a un solo punto dalla vetta in attesa dell’Inter mentre il Napoli rimane a secco di gol per la terza partita consecutiva.

Tabellino del match

Reti: 50′ Dallinga, 66′ Lucumì

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (8′ Pessina); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (81′ Moro); Orsolini (81′ Casale), Odgaard (61′ Bernardeschi), Rowe (46′ Cambiaghi); Dallinga. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (77′ Juan Jesus), Gutierrez (77′ Olivera); Anguissa, Lobotka, McTominay (82′ Lucca); Politano (68′ Neres), Hojlund, Elmas (68′ Lang). All. Conte

Ammoniti: 63′ Hojlund, 70′ Lang, 74′ Orsolini, 76′ Neres