Bologna – Verona, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la diciottesima giornata di Serie A con la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Verona. Buon momento per i padroni di casa, al sesto risultato utile consecutivo, di cui due vittorie contro Fiorentina e Torino, con l’occasione di avvicinarsi ulteriormente a Fiorentina e Juventus. Diversamente, il Verona ha perso otto delle ultime dieci sfide disputate. L’ultimo precedente in Emilia Romagna, risalente a febbraio 2024, è terminato 2-0 per i rossoblù, con reti di Freuler e Fabbian. La gara, in programma lunedì 30 alle 20.45, sarà visibile su DAZN e su Sky.

Bologna – Verona, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Castro. All. Italiano.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Belahyane, Lazovic; Kastanos, Suslov; Sarr. All. Zanetti.