Si accendono i riflettori al Signal Iduna Park dove il Borussia Dortmund, guidato da Edin Terzic, dovrà riscattare le due sconfitte consecutive contro Bayern Monaco e Stoccarda, che lo hanno lasciato a dieci punti dalla vetta della classifica. Nonostante un periodo non brillante, la storia recente favorisce il Dortmund, che ha dominato di gran lunga i precedenti incontri casalinghi contro il Borussia Mönchengladbach. Dall’altra parte, la squadra di Gerardo Seoane arriva con il vento in poppa dopo una netta vittoria per 4-0 sul Wolfsburg. I Fohlen, tuttavia, dovranno sfatare il tabù del Signal Iduna Park, dove hanno perso gli ultimi nove confronti diretti, incassando 32 gol in totale. Il match, in programma sabato alle 15:30, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport 257, in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Sabitzer, Emre Can; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug. All. Edin Terzic.

Borussia Mönchengladbach (3-5-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Wöber; Honorat, Reitz, Weigl, Kone, Netz, Cvancara, Plea. All. Gerardo Seoane.