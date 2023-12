Domani alle ore 18.30 si affronteranno Borussia Dortmund e Lipsia. Sarà una sfida che vedrà scontrarsi due squadre in piena lotta per la zona Champions, dove a dividerle c’è solo 1 punto. Entrambe le squadre arrivano a questa partita con un rendimento stagionale simile: con la squadra allenata da Terzic reduce da sette vittorie, quattro pareggi e due sconfitte; mentre la squadra allenata da Rose reduce da otto vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Dove vederla:

Il match, in programma sabato alle 18:30 al Signal Iduna Park, sarà trasmesso in tv e streaming da Sky e Now.

Le probabili formazioni:

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Emre Can, Sabitzer; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic.

Lipsia (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Klostermann, Raum; Baumgartner, Haidara, Schlager, Xavi Simons; Openda, Poulsen. Allenatore: Marco Rose.