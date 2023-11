Il Milan guarda con grande interesse alla sfida tra Borussia Dortmund e Newcastle, questa sera alle 18.45 al Signal Iduna Park. Dopo la vittoria del St James’ Park, i gialloneri hanno agguantato i Magpies al secondo posto nel girone, a quota 4. La gara d’andata è terminata 0-1 per la formazione di Terzic, grazie alla rete di Nmecha. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 254 e Infinity+; in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Ozcan; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. All. Terzic.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. All. Howe.