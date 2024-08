Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vederla

Subito una grande sfida per il Bayer Leverkusen dei campioni in carica, che in trasferta affrontano il Borussia Monchengladbach, squadra ostica. La gara di domani sera andrà in onda su Sky.

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni:

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Omlin; Netz, Friedrich, Itakura, Scally; Reitz, Weigl; Honorat, Stoger, Plea; Kleindienst. All. Seoane. Indisponbili: Chiarodia.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Tella, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Hofmann; Boniface. All. Alonso. Indisponibili: –