Bosnia-Germania, le ultimissime sulle formazioni

Germania ospite della Bosnia. Nagelsmann per il 4-2-3-1. Difesa con Tah e Rüdiger centrali, supportati da Kimmich e Raum sulle fasce. In mezzo al campo Andrich e Gross. Trequarti Wirtz, Havertz e Musiala, in avanti c’è Undav. Tra i pali c’è Blaswick.

Bosnia-Germania, le probabili formazioni:

BOSNIA ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Barisic, Katic, Mujakic, Kolasinac; Gazibegovic, Basic, Burnic, Tahirovic; Dzeko, Demirovic. CT. Barbarez.

GERMANIA (4-2-3-1): Blaswick; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Andrich, Gross; Wirtz, Havertz, Musiala; Undav. CT. Nagelsmann.