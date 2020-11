Boxe: rinviato il match tra Ryan Garcia e Luke Campbell

Il pugile inglese è risultato positivo al COVID-19

L’incontro tra Ryan Garcia (20-0, 17KO) e Luke Campbell (20-3, 16KO) doveva svolgersi il 5 dicembre, in diretta su DAZN dal Fantasy Springs Resort Casino a Indio, in California. Il match per il titolo WBC “ad interim” dei pesi leggeri tra i due dei principali contendenti della categoria è ufficialmente sospeso dopo che l’inglese Campbell è risultato positivo al Covid-19. I manager della Golden Boy Promotions e della Matchroom Boxing hanno entrambi confermato la notizia martedì.

“L’evento di boxe: Garcia vs Campbell, presentato da Golden Boy e DAZN al Fantasy Springs Resort Casino, è stato rinviato a seguito di un risultato positivo del test COVID-19 di Luke Campbell” ha confermato la Golden Boy in una nota ufficiale.

“Campbell ha completato l’isolamento e riprenderà gli allenamenti a breve, ma non potrà essere pronto per il 5 dicembre” ha invece rivelato Hearn, promoter dell’atleta inglese: “Stiamo lavorando a un nuovo appuntamento con Golden Boy e DAZN, e prevediamo solo un brevissimo ritardo per questo grande incontro.”

Il match potrebbe essere ri-pianificato per il 19 dicembre, data che era inizialmente occupata per Saul “Canelo” Alvarez. Il re del botteghino ha però reciso i legami con la Golden Boy e DAZN, e questi a loro volta hanno lasciato la data libera per coloro che rimangono orgogliosamente legati al servizio di streaming sportivo.