Boxe, Rinviato al 27 novembre l’incontro tra Magnesi e Kinigamaz

Il tanto atteso match è stato posticipato a causa della positività al Covid19 del pugile ruandese.

IL 6 novembre si sarebbe dovuto disputare a Fondi l’incontro per il titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma tra il nostro italiano Michael Magnesi e il pugile ruandese Patrick Kinigamazi.

Purtroppo con la notizia della positività di Kinigamazi, si è dovuto posticipare l’evento al prossimo 27 novembre. A dare l’annuncio è stato lo stesso pugile Magnesi sui canali social, nel video in questione il pugile laziale augura una buona guarigione a Patrick Kinigamazi e ringrazia anche tutti coloro che lo stanno supportando in vista di questo momento importante per la sua carriera, tra cui gli sponsor e il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto.

L’intera riunione , organizzata dalla BBT Buccioni Boxing Team e dalla A&B Events di Alessandra Branco, sarà trasmessa in Prime Time su Sportitalia (Can. 60 DT e Can. 560 in HD) a partire dalle ore 21.00.