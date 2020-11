Boxe: Roy Jones Jr vs Mike Tyson il 28 novembre

L’incontro-esibizione tra i due vecchi campioni andrà in scena allo Staples Center di Los Angeles, California.

Il 54enne Tyson, ex campione indiscusso dei pesi massimi, si è ritirato dalla boxe nel 2005 dopo aver subito una sconfitta contro Kevin McBride. Roy Jones, 51 anni, ex campione del mondo in quattro divisioni, si è ritirato invece nel 2018, vincendo contro Scott Sigmon. Questi due ex leggendari campioni si ritroveranno “face to face” per un ‘incontro-esibizione’ il 28 novembre a Los Angeles, il match si svolgerà in otto riprese e si potrà vedere in pay per-view.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >>> Boxe, Rinviato al 27 novembre l’incontro tra Magnesi e Kinigamaz

L’evento inizialmente programmato a settembre, e Jones, nell’apprendere la notizia del rinvio, aveva affermato, che aver posticipato l’incontro poteva essere solo una possibilità in più per il suo avversario così da prepararsi meglio, visto i suoi tanti anni di inattività.

Andy Foster, rappresentante della California State Athletic Commission (CSAC) ovvero l’organizzazione che supervisionerà l’evento, ha affermato che sarà assolutamente un’esibizione. Tuttavia, dopo le dichiarazioni dell’ex campione del mondo, in molti sono sicuri che ‘The Iron Man’ (50-6, 44 KO) proverà a mandare al tappeto ‘Captain Hook’ (66-9, 47 KO), Tyson stesso ha infatti affermato di voler “smantellare” il proprio avversario, ribadendo che non salirà sul ring per gioco.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >>> Boxe, volete diventare un pugile di fama mondiale?

“Siete pazzi? Certamente che salirà sul ring per vincere e non solamente per esibizione. Stiamo parlando di Mike Tyson” ha detto Roy Jones Jr. “Questa sarà una guerra e io devo essere pronto.”