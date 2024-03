Brentford-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Il Chelsea è a caccia dei tre punti per entrare in zona Europa e Pochettino riconosce l'importanza della sfida

Dopo aver visto posticipare la partita di campionato contro il Tottenham per la finale di Carabao poi persa col Liverpool, il Chelsea fa visita al Brentford nella 27ª giornata di Premier. Nonostante le ultime 3 sconfitte contro Liverpool, City e West Ham, i padroni di casa sembrano essere in ripresa per agguantare la salvezza mentre i Blues sono vicini alla zona Europa. Il match sarà visibile su Sky e sulla piattaforma streaming Now TV sabato 2 marzo alle ore 16.

Probabili formazioni di Brentford-Chelsea

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Jorgensen, Ajer, Collins; Roerslev, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Wissa, Toney. All. Frank

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Gallagher, Mudryk; Jackson. All. Pochettino