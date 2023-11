Stefano Vecchi sarà il nuovo allenatore del Brescia

Secondo quanto riporta bresciaingol, Stefano Vecchi sarà il nuovo allenatore del Brescia, contratto fino al 2025. Vecchi fino a poche settimane fa era alla guida della Feralpisalò, ma la nuova regola permette all’ex allenatore dell’Inter Primavera di potersi accasare entro il 20 Dicembre in una nuova squadra. Con Vecchi arriverà Paganotto, suo collaboratore alla Feralpisalò, contro la Cremonese se non dovesse arrivare in tempo la liberatoria potrebbe andare in panchina Luca Belingheri tecnico della Primavera.