Milan: Ibrahimovic pronto al ritorno

Stando alle ultime notizie Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare nel Milan dopo l’addio al calcio giocato con un ruolo del tutto nuovo.

Milan, il ruolo di Ibrahimovic

Ibrahimovic sembra veramente vicino al ritorno nel club rossonero non come calciatore ma come dirigente sportivo. Come riportato da Tuttosport la fumata bianca che porterebbe lo svedese nuovamente a Milano è veramente vicina, lo svedese si occuperà cosi pienamente del Milan riducendo in minima parte i poteri di Giorgio Furlani(attuale amministratore delegato dei rossoneri).

L’ex Barcellona oltre ad avere un buon rapporto con la squadra si occuperà principalmente delle strategie di mercato e del settore giovanile rappresentando cosi una vera e propria garanzia per Stefano Pioli che lo ha allenato da giocatore dal 2020 al 2023.Il Milan andrebbe ad affidare ad Ibrahimovic lo stesso ruolo che ricopriva Maldini fino a giugno dell’anno scorso, una scelta saggia che può aiutare il diavolo ad uscire da questo periodo altalenante.