Ormai è questione di tempo per il ritorno di Zlatan Ibrahimović al Milan. L’attaccante che aveva detto addio ai rossoneri e al calcio nella scorsa stagione, sarà presto un nuovo dirigente del club. Infatti, nelle ore che hanno preceduto la sfida di Champions contro il PSG, lo svedese si è incontrato con la proprietà per trovare l’intesa.

Ruolo da consulente per Ibra

Come riporta il “Corriere della Sera“, non dovrebbe volerci molto per ultimare i dettagli. Lo svedese avrebbe già trovato l’intesa con il proprietario dei rossoneri Gerry Cardinale. Decisivo l’incontro avvenuto lunedì in mattinata: non figurerà nell’organigramma societario, ma sarà superconsulente. L’attesa cresce sempre di più, tant’è che l’ad Giorgio Furlani ha lasciato uno spiraglio aperto: “È un grande campione, caro a tutti i milanisti. Stiamo parlando da mesi, vediamo. Mi farebbe piacere lavorare con lui”. Mentre Ibra sui propri social ha pubblicato un post con scritto: “tic, toc, tic, toc”.