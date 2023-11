Nonostante Giroud abbia deciso la sfida di Champions League contro il PSG continua a tenere banco la situazione che riguarda il suo erede per il futuro. L’acquisto di Jovic non ha portato i frutti sperati e Okafor sembra oramai essere la riserva di Leao. Il Milan avrebbe puntato gli occhi su uno dei centravanti più prolifici d’Europa.

Furlani guarda in casa Stoccarda

Il giocatore in questione è Serhou Guirassy. Il classe ’96 ha già segnato 14 gol in 8 presenze con lo Stoccarda e ha una clausola da 20 milioni di euro valida solo per gennaio. La volontà del giocatore, però, è concludere la stagione in Bundesliga con l’attuale club di appartenenza.