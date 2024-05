Kaiserslautern-Bayer Leverkusen, le ultimissime sulle formazioni

Obiettivo rivalsa, dopo la sconfitta in finale di UEFA Europa League contro l’Atalanta, per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. C’è Boniface in avanti, supportato da Hofmann e Wirtz. Occasione incredibile per il Kaiserslautern, squadra d Bundesliga 2, che può compiere un’impresa storica.

Kaiserslautern-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni:

KAISERSLAUTERN (3-4-2-1): Krahl; Touré, Kraus, Tomiak; Zimmer, Kaloc, Raschl, Puchacz; Ritter, Redondo; Hanslik. All. Funkel.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovář; Stanišić, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso.