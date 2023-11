Un grande Milan ribalta il Paris Saint-Germain a San Siro. Parigini in vantaggio al 9′ con l’ex nerazzurro Milan Skriniar. Immediata la risposta rossonera con Rafael Leao, che mette in rete in rovesciata una ribattuta. La partita cambia, il PSG attacca (traversa di Dembelé), il Milan ci prova, ma il primo tempo termina in parità. L’episodio chiave della gara è inizio secondo tempo, al minuto 50′, quando Giroud, di testa, mette in rete un cross di Theo Hernandez e regala il vantaggio alla formazione di Pioli. I francesi provano a rispondere, ma tutto si conclude con un nulla di fatto, passano i rossoneri. Il Milan raggiunge quota 5 nel girone, al terzo posto, ad un punto di distanza dal PSG e due dal Borussia Dortmund.

Milan-PSG, risultato e tabellino

2-1

Reti: 9′ Skriniar (P), 12′ Leao (M), 50′ Giroud (M)

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah (84′ Krunic); Pulisic (92′ Florenzi), Giroud, Leao (84′ Okafor). A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Pobega, Krunic, Florenzi, Bartesaghi. All. Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (89′ Barcola), Hernandez (64′ Mukiele); Zaire-Emery, Ugarte (60′ Fabian Ruiz), Vitinha (60′ Kang-In Lee); Dembelé, Kolo Muani (60′ Ramos), Mbappé. A disposizione: Letellier, Tenas, Ruiz, Ramos, Kang-In Lee, Mukiele, Soler, Barcola. All. Luis Enrique.