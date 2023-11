Ci ha pensato ancora una volta Lautaro Martinez a togliere le castagne del fuoco alla sua Inter. Il suo gol su rigore contro il Salisburgo di ieri sera è valso il passaggio del turno. Oggi i nerazzurri possono godersi le ultime due giornate di Champions senza affanni, consapevoli di essere già alla fase a eliminazione diretta. Ma non è tutto. Come scrive il Corriere dello Sport, grazie ai risultati ottenuti in questa e nelle precedenti tre stagioni, l’Inter si è qualificata anche al nuovo Mondiale per club del 2025.

Inter, i dettagli del Mondiale

È una competizione nuova di zecca. Si tratta di un campionato Mondiale, proprio come quello per le Nazionali, a 32 squadre divise in otto gironi. I nerazzurri sono la prima italiana ad accedere al torneo, nell’attesa di scoprire chi andrà a farle compagnia, almeno una tra Milan, Napoli e Juventus. Il Mondiale, che si terrà negli Stati Uniti, avrà cadenza quadriennale e sarà formato da 12 squadre europee, 6 sudamericane, 4 africane, 4 asiatiche, 4 americane, una oceanica e una del Paese che ospiterà la competizione.