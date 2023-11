Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird, ha concesso questa mattina un’intervista a La Gazzetta dello Sport per commentare entusiasticamente la vittoria dei rossoneri sul Psg nella notte di Champions. Il patron del club di via Aldo Rossi, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, si è espresso positivamente sulla prestazione della squadra:” I nostri ragazzi si sono presentati per vincere e hanno dimostrato all’Europa e al mondo di essere capaci di esprimersi ai massimi livelli sulla scena internazionale“. Cardinale ha poi manifestato parole di sostegno nei confronti di un gruppo che, dopo la sconfitta con l’Udinese, è stato fortemente criticato:” Sono molto felice per la squadra e per i nostri tifosi. Molto orgoglioso di tutto ciò che mostra il meglio del Milan“.

Il ritorno di Ibrahimovic nel club

Il clima di entusiasmo non si ferma solo ai pesantissimi tre punti ottenuti contro i parigini, il Milan in queste ore è pronto a riaccogliere Zlatan Ibrahimovic. L’ex giocatore è atteso a Milanello, questa volta con un ruolo nuovo: un incarico dirigenziale. La notizia del ritorno dello svedese infiamma i tifosi, orfani di una figura così carismatica e legata alla maglia rossonera.