Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan sta scrutando con interesse Assan Ouédraogo, promettente centrocampista classe 2006 attualmente in forza allo Schalke 04. Tuttavia, l’Inter sembra anch’essa affacciarsi su questo giovane talento, gettando le basi per un potenziale duello di mercato tra le due squadre milanesi.

Calciomercato Milan, il Bayern vuole scippare il centrocampista ai rossoneri

La strada verso l’acquisizione di Ouédraogo è tutt’altro che facile, poiché sia il Lipsia che il Bayern di Monaco sarebbero interessate al centrocampista. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, perché si sa che sia il Lipsia che il Bayern non avrebbero alcun tipo di problema per il pagamento della clausola rescissoria di 12 milioni fissata per il suo acquisto. Per ora Ouédraogo sembra intenzionato a completare la stagione con lo Schalke 04, quindi il tutto sarà da vedere la prossima estate.