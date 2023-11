Il Milan continua la sua ricerca nel ruolo di terzino sinistro per dare la possibilità a Theo Hernandez di rifiatare e non far rimpiangere la sua assenza a Stefano Pioli. L’obbiettivo dei rossoneri resta Juan Miranda del Betis capace di alternare un’ottima fase difensiva a un’ottima fase offensiva.

Pressing del Barcellona sul terzino

Il terzino spagnolo piace molto al Barcellona di Xavi che, dopo la partenza di Jordi Alba e Baldè che deve ancora crescere, ha bisogno di un giocatore affidabile su quella corsia. Nelle prossime settimane vedremo se si muoverà qualcosa su questo fronte.