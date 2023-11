Secondo SkySport, Christian Pulisic, è uscito dolorante durante negli ultimi minuti di Milan- PSG, non si esclude che possa essere solo un affaticamento. Pioli ieri ha parlato di un sospetto di crampi nella stessa zona dell’infortunio appena smaltito. Il centrocampista rimane in dubbio contro il Lecce.

Il Milan resta in attesa di effettuare gli esami strumentali su Pulisic per capire le reali condizioni del centrocampista. Se verrà confermata l’ipotesi dei crampi, l’americano sarà convocato contro il Lecce in trasferta, in caso contrario verrà recuperato dopo la sosta.

La stagione di Pulisic

Contro il PSG, l’ex Chelsea ha giocato praticamente tutta la partita, aiutando molto nella vittoria contro i parigini. La sua assenza si è sentita contro l’Udinese, con i rossoneri che hanno rimediato una brutta sconfitta per 0-1. Sin dal suo arrivo, Pulisic si è ritagliato un posto importantissimo nel Milan, dimostrando le sue qualità.