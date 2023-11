Il Milan cerca di mettersi alle spalle due settimane da incubo, e per farlo si tuffa nella Champions League. Per i rossoneri sarà fondamentale uscire da San Siro senza sconfitta, altrimenti potrebbe complicarsi ancor di più la corsa verso la qualificazione al prossimo turno della competizione. Per il PSG andare via da Milano con tre punti vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sulla qualificazione e sul primo posto nel girone.

I precedenti

Se bene le due compagini hanno quasi sempre calcato i campi della massima competizione Europea, sono soltanto due i precedenti a San Siro, i rossoneri sono imbattuti contro i francesi. Il primo confronto al Meazza risale alla stagione 94/95, quando le squadre si ritrovarono di fronte per la semifinale della Champions League. Dopo lo 0-1 ottenuto in Francia, il Milan difronte a quasi 80 mila persone, strappa il pass per la finale regolando i parigini per 2-0 con una rete per tempo: decisiva una doppietta di Savicevic. Dopo 6 anni, le due squadre si ritrovano ancora a confronto, questa volta però si gioca per la fase a gironi del torneo. Il Milan allenato da Zaccheroni strappò un pari: la rete di Leonardo prima e quella di Anelka poi fissarono il punteggio sull’uno pari. Quello di questa sera, dunque, sarà il terzo scontro fra Milan e PSG, con i tifosi rossoneri che si augurano che la propria squadra possa mantenere la tradizione che vede il diavolo imbattuto contro i parigini.