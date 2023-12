La partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Burnley si presenta come un confronto tra due squadre con obiettivi diversi. Il Brighton, guidato da Roberto De Zerbi e attualmente all’8° posto, cerca di consolidare la propria posizione nella zona di qualificazione alle coppe europee. Il Burnley, guidato da Vincent Kompany e attualmente al 19° posto, è invece impegnato in una lotta per evitare la retrocessione.

Brighton-Burnley, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Brighton è nettamente favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.45 su snai e 1.50 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.50 mentre una vittoria del Burnley (segno 2) si trova anche a 6.00 Ecco la comparazione quote di Brighton & Hove Albion e Burnley dei bookmakers:

Snai : Brighton (1): 1.45 Pareggio (X): 4.50 Burnley (2): 6.25

: Gol Gol : Brighton (1): 1.47 Pareggio (X): 4.65 Burnley (2): 6.00

: Sportbet : Brighton (1): 1.50 Pareggio (X): 4.75 Burnley (2): 6.10

Momento Brighton

Il Brighton ha avuto un inizio di stagione decente, ma le recenti prestazioni hanno visto un leggero calo. Attualmente all’8° posto in classifica con 25 punti, il team ha ottenuto sette vittorie, quattro sconfitte e quattro pareggi. Recentemente, il Brighton ha battuto il Brentford 2-1, mostrando una buona forma di gioco. Tuttavia, la squadra affronta diverse assenze importanti a causa di infortuni: Solly March (ginocchio), Ansu Fati (coscia), Julio Enciso (ginocchio), Tariq Lamptey (coscia), Pervis Estupinan (coscia) e Danny Welbeck. Nonostante queste difficoltà, De Zerbi è riuscito a gestire bene la rosa disponibile.

Momento Burnley Il Burnley ha avuto un inizio di stagione complicato nel suo ritorno in Premier League. Attualmente al 19° posto, il Burnley ha raccolto solo sette punti in 15 partite, con solo due vittorie a fronte di 12 sconfitte. La squadra ha perso quattro delle ultime cinque partite, incluso un 1-0 contro il Wolves. Il Burnley ha anche dovuto fare i conti con diverse assenze: Luca Koleosho (ginocchio), Lyle Foster (personale) e Jack Cork. Inoltre, Josh Cullen è in dubbio per la partita.

Brighton-Burnley, consigli e Analisi Finale

Nonostante alcune difficoltà, il Brighton sembra essere il favorito per questa partita, grazie alla sua maggiore consistenza e forma di gioco. Il Burnley dovrà affrontare una sfida difficile, cercando di migliorare la propria posizione in classifica. Una statistica interessante è che il Brighton ha sempre segno e subito almeno un gol in tutte le 15 partite del campionato finora, una tendenza che potrebbe non fare eccezione contro il Burnley. Questo suggerisce la possibilità di un GOAL e OVER 2.5 nella partita.