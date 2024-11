Periodo non brillantissimo per il Manchester City, che dopo le sconfitte in Premier e in Champions League, ha voglia di tornare “grande”. Guardiola conferma Savinho nei 3 dietro Haaland.

Brighton-Manchester City, le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-4-2): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor, Estupinan; Kadioglu, Hinshelwood, Baleba, Mitoma; Rutter, Welbeck.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Savinho, Foden, Doku; Haaland.