Brighton-Marsiglia, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Brighton, sotto la guida di Roberto De Zerbi, ha mostrato sia resilienza che incostanza. Nonostante abbiano subito un inizio vacillante nella competizione, la squadra ha saputo risollevarsi, assicurandosi importanti vittorie come quella contro l’Ajax. Tuttavia, la squadra deve fare i conti con un’ampia lista di infortunati, tra cui giocatori chiave come Joel Veltman e diverse altre assenze a causa di infortuni e squalifiche. Ferguson sarà il riferimento in attacco supportato centralmente da J.Pedro sulla trequarti. In difesa van Hecke è in vantaggio su Igor per fare coppia con Dunk mentre in porta è ballottaggio tra Steele e Verbruggen, con il primo in vantaggio. Indisponibili March, Estupinan, Webster, Lampter, Welbeck e Fati.