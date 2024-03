Bufera Real Madrid. Ancelotti: “Mai vista una cosa del genere”

Carlo Ancelotti commenta così il clamoroso episodio arbitrale accaduto al termine della sfida tra Valencia e Real Madrid, con il direttore di gara che fischia la fine della partita mentre Bellingham di testa sta mettendo a segno il possibile gol vittoria: “Che dire, non c’è molto da dire. Non mi era mai successo, è qualcosa di inedito. Dopo la ribattuta del portiere abbiamo avuto la palla, e per me doveva fermare la gara quando la recuperava il Valencia”.

Ancelotti aggiunge: “Se fischia quando ribatte il portiere va bene, ma ha lasciato proseguire ed è stato un errore. Bellingham? È stato espulso perché ha detto all’arbitro “It’s a fucking goal”, ed è la verità, ciò che pensiamo tutti. Non è un insulto, assolutamente, ma vediamo cosa scrive nel referto”.