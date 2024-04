Burdisso lascerà la Fiorentina: ipotesi Roma come nuovo ds, c’è l’approvazione di De Rossi

Burdisso lascerà la dirigenza della Fiorentina a fine stagione, la Roma potrebbe essere il suo futuro come direttore sportivo

Nicolas Burdisso direttore tecnico della Fiorentina lascerà il club a fine stagione come rivela il giornalista di “Sky Sport” Gianluca Di Marzio. Visto l’ottimo rapporto con De Rossi, e aver avuto un passato in maglia giallorossa, l’ex difensore potrebbe fare al caso della dirigenza giallorossa per il prossimo futuro.

Roma, Burdisso il nuovo nome come direttore sportivo

Alla Roma manca un direttore sportivo che possa sostituire il lavoro di Tiago Pinto che ha svolto negli ultimi anni. Tanti nomi sono usciti negli ultimi mesi, Burdisso si aggiunge a questa lunga lista, in cui l’argentino potrebbe ricoprire un ruolo di primario ordine, visto che alla Fiorentina non aveva pieni poteri decisionali. Il ruolo di direttore sportivo, l’amicizia con De Rossi, e l’opportunità di fare mercato e scovare talenti potrebbe essere un trampolino di lancio per la sua carriera da dirigente.