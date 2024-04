Aspettando il ritorno di Champions il Barcellona scende in campo per affrontare il Cadice di Pellegrino. La squadra di Xavi deve vincere per mantenere il secondo posto sul Girona.

Le probabili formazioni:

Cadice (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Mere, Chust, J Hernandez; Sobrino, Alcaraz, Kouame, Navarro; Juanmi, Guardiola. All. Pellegrino.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Roberto, Gundogan, De Jong; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.