Merengues ospiti del Cadice nell’incontro valido per la quattordicesima giornata de La Liga. Real Madrid, che ha vinto per 5-1 l’ultima gara disputata contro il Valencia, occupa la seconda posizione in classifica, alle spalle della sorpresa Girona. Cadice, invece, reduce dalla sconfitta contro il Getafe, milita al sedicesimo posto, a sole due lunghezze dalla zona rossa della classifica. L’ultimo precedente disputato in terra andalusa, risalente ad aprile, è terminato 0-2 per il Blancos, grazie alle reti di Nacho Fernandez e Marco Asensio. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

CADICE (4-4-2): Ledesma; Iza, Meré, Fali, Lucas Pires; Alejo, Escalante, Alcaraz, Machis; Roger, Chris Ramos. All. Sergio Gonzalez.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Joselu. All. Ancelotti.