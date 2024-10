Il Bologna torna in campo dopo la pausa forzata per la mancata sfida disputata contro il Milan. Italiano si affida ai titolari. C’è Castro come terminale offensivo, coadiuvato sulla trequarti da Orsolini e Ndoye sulle fasce con Urbanski centrale. Nel Cagliari c’è Pavoletti tra i convocati, che siederà in panchina. In attacco dal 1′ c’è Piccoli.

Cagliari-Bologna, le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Prati, Marin; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Castro. All. Italiano.