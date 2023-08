Cagliari-Inter, le scelte di Inzaghi | Ci sono sorprese

Nel posticipo della Serie A l’Inter farà visita al Cagliari dell’ex Claudio Ranieri. Una sfida speciale per un altro ex di turno, Barella, che ritrova la sua Sardegna. Il tecnico dei nerazzurri Inzaghi cambia l’Inter, probabile impiego dal 1′ di Cuadrado al posto di Dumfries, in attacco ballottaggio Thuram-Arnautovic per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. In difesa recuperato Darmian, regolarmente al suo posto.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic (Thuram), Lautaro. All. Inzaghi