Cagliari-Juventus, i bianconeri sfidano l’ex Ranieri | Le formazioni

Allegri sfida Ranieri in terra sarda, tre punti per morale e classifica

La Juventus affronta in trasferta il Cagliari, obiettivo la vittoria per sperare di riconquistare il secondo posto e per prepararsi al meglio alla sfida di Coppa Italia con la Lazio. Allegri e i suoi fanno visita al Cagliari di Ranieri, reduce dal pari con la capolista Inter. Una gara con in palio tre punti importanti per la corsa Champions e per la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI di CAGLIARI JUVENTUS

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Mina, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola, Sulemana, Augello; Shomurodov, Luvumbo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.