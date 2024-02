Cagliari-Lazio, i convocati di Sarri: out Zaccagni e Patric | Aggregati due primavera

Questi sono i convocati di Maurizio Sarri per la sfida delle 15 contro il Cagliari nella quale la Lazio si giocherà tantissimo. Insieme allo squalificato Rovella, out anche Zaccagni e Patric che non hanno recuperato. Aggregati al gruppo due primavera che sono Napolitano e Sana Fernandes.

Caglliari-Lazio, i convocati:

Portieri: Provedel, Mandas, Sepe.

Difensori: Romagnoli, Casale, Gila, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Marusic, Kamenovic.

Centrocampisti: Kamada, Luis Alberto, Cataldi, Vecino, Guendouzi, Napolitano.

Attaccanti: Immobile, Castellanos, Felipe Anderson, Pedro, Isaksen, Sana Fernandes.