Lazio, Sarri contro il Cagliari si gioca tutto | Lotito si aspetta delle risposte

La Lazio scenderà in campo alle 15 contro il Cagliari. La squadra di Maurizio Sarri visto il momento negativo dovrà rispondere sul campo con una prestazione massiccia, cercando di portare a casa i 3 punti. La partita contro i sardi, si tratterà della partita svolta in casa biancoceleste, perché il club e il presidente Lotito non vogliono assolutamente perdere terreno in campionato prima dell’inizio degli ottavi di Champions.

Lazio, Lotito chiama Sarri e si aspetta delle risposte

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente Lotito ha evitato Formello, ma ha chiamato Sarri al telefono per aspettarsi delle risposte dal match di oggi dove la Lazio dovrà dare delle risposte dimostrando sul campo tutto il suo valore.